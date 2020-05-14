Законодательно закрепить отсрочку оплаты за обучение предлагает депутат

Министерство образования и науки предлагает наделить правом издавать приказы по скидке, отсрочке и рассрочке оплаты услуг образования при введении режима чрезвычайного положения или чрезвычайной ситуации. Соответствующие поправки в Закон «Об образовании» на общественное обсуждение вынес депутат ЖК Дастан Бекешев.

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Как отмечается в справке-обосновании, законопроект подготовлен для оказания помощи родителям детей, обучающихся на платной основе в школах и высших учебных заведениях.

«Во время карантинных мер многие граждане остались без заработка, но не все образовательные организации идут навстречу родителям и не предоставляют скидок, отсрочек и рассрочек по оплате. Хотя у образовательных организаций происходит экономия средств по расходам, связанным с питанием обучающихся и оплатой коммунальных услуг», — отмечается в документе.

Депутат отмечает, что законопроект был подготовлен совместно с Минобразования, и просит принять его одновременно в трех чтениях.