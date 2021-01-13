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Общество

Смерть ребенка на горнолыжной базе «Каракол». Комментарий администрации

Администрация горнолыжной базы «Каракол» прокомментировала несчастный случай. По словам ее представителей, лыжник или сноубордист должен двигаться управляемо. Его скорость и способ спуска должны соответствовать личным возможностям, преобладающим условиям: склону, снегу, погоде и количеству людей на склоне.

«Вы должны иметь возможность, в случае необходимости, остановиться в любой момент. Несоблюдение настоящих правил может привести к серьезным травмам. Этот участок трассы является сложным, и здесь могут совершенствовать технику только уверенно катающиеся лыжники и сноубордисты. На картах склонов этот участок обозначен как сложный, перед началом трассы стоит предупредительная табличка «Крутой спуск». Трассы горнолыжной базы проходят по просеке среди леса, и оградить все елки не представляется возможным», — говорится в сообщении администрации.

Напомним, накануне на горнолыжной базе в Караколе скончался подросток из Казахстана. В интернете размещено видео, на котором гости горнолыжной базы просят администрацию обеспечить безопасность отдыхающим.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/179819/
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