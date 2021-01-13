Вузы и колледжи со второго полугодия перейдут на смешанный формат обучения

Учебный процесс в вузах и коллежах во втором полугодии возобновляется в смешанном формате — онлайн и офлайн. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра образования Нурлан Омуров.

По его словам, на реальный режим обучения перейдут студенты выпускных курсов по всем направлениям колледжей и профлицеев, студенты медицинских вузов, а также магистранты.

«Сейчас в вузах и колледжах проводится сессия. С начала или середины февраля начнется весенний семестр. Министерство образования разработало алгоритм по организации учебного процесса в высших и средних учебных заведениях», — сказал Нурлан Омуров.