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Общество
Сюжет: COVID-19

Вузы и колледжи со второго полугодия перейдут на смешанный формат обучения

Учебный процесс в вузах и коллежах во втором полугодии возобновляется в смешанном формате — онлайн и офлайн. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра образования Нурлан Омуров.

По его словам, на реальный режим обучения перейдут студенты выпускных курсов по всем направлениям колледжей и профлицеев, студенты медицинских вузов, а также магистранты.

«Сейчас в вузах и колледжах проводится сессия. С начала или середины февраля начнется весенний семестр. Министерство образования разработало алгоритм по организации учебного процесса в высших и средних учебных заведениях», — сказал Нурлан Омуров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/179811/
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