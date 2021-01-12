Детсад, кризисный центр или школа? Что будет в бывшем центре для беспризорников

Мэрия Бишкека рассматривает два основных варианта дальнейшего использования здания бывшего Центра реабилитации детей и молодежи (ЦРДМ). Об этом на заседании постоянной комиссии БГК по социальным вопросам сообщила вице-мэр Айжан Чыныбаева.

По ее словам, в первую очередь здание ставят в титульный список на ремонт, потому что оно не в том состоянии, чтобы принимать детей.

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«Сейчас два основных варианта по тому, что там делать дальше. Первый — детский садик, потому что большая потребность в них. Нужны и кризисные центры, необязательно для тех, кто подвергся насилию. У нас много женщин, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Каждый день они с детьми приходят в мэрию, просят соцжилье, говорят, что не могут найти работу, решить проблему с садиком. В истории города нет еще ни одного муниципального социального общежития, только центры неправительственных организаций», — отметила Айжан Чыныбаева.

Председатель комиссии депутат Казыбек Эргешов сказал, что это хорошее предложение, но само здание большое, поэтому его надо использовать рационально. «Для семей нужно меньшее здание. Может, туда перевести вспомогательную школу № 30? Она переполнена. А в ее здании создать кризисный центр. Можно рассмотреть такой вариант. Каждый объект надо использовать рационально», — предложил он.

По словам начальника управления социальной защиты муниципалитета Майрам Мамбетовой, сейчас в общежитии центра проживает 24 выпускника детдомов, по штату работает 10 человек. «Общежитие отделили. Его в свое время построил «Ротари клуб». Положение об общежитии утвердили практически 31 декабря. Сотрудники будут получать заработную плату с 1 января. Директор два месяца сидел без зарплаты. Он согласился с этим», — добавила она.

Напомним, что ликвидировать Центр реабилитации детей и молодежи, которым много лет руководил Алексей Петрушевский, депутаты предложили два года назад, а в здании открыть детский сад. Однако позже выяснилось, что для этого придется сносить крытое футбольное поле, построенное на грантовые деньги. В мэрии еще год назад озвучивали предложение об открытии в здании ЦРДМ детсада или кризисного центра.