15:02
USD 83.19
EUR 101.39
RUB 1.12
Общество

Детсад, кризисный центр или школа? Что будет в бывшем центре для беспризорников

Мэрия Бишкека рассматривает два основных варианта дальнейшего использования здания бывшего Центра реабилитации детей и молодежи (ЦРДМ). Об этом на заседании постоянной комиссии БГК по социальным вопросам сообщила вице-мэр Айжан Чыныбаева.

По ее словам, в первую очередь здание ставят в титульный список на ремонт, потому что оно не в том состоянии, чтобы принимать детей.

Читайте по теме
Центр для беспризорников в Бишкеке ликвидируют

«Сейчас два основных варианта по тому, что там делать дальше. Первый — детский садик, потому что большая потребность в них. Нужны и кризисные центры, необязательно для тех, кто подвергся насилию. У нас много женщин, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Каждый день они с детьми приходят в мэрию, просят соцжилье, говорят, что не могут найти работу, решить проблему с садиком. В истории города нет еще ни одного муниципального социального общежития, только центры неправительственных организаций», — отметила Айжан Чыныбаева.

Председатель комиссии депутат Казыбек Эргешов сказал, что это хорошее предложение, но само здание большое, поэтому его надо использовать рационально. «Для семей нужно меньшее здание. Может, туда перевести вспомогательную школу № 30? Она переполнена. А в ее здании создать кризисный центр. Можно рассмотреть такой вариант. Каждый объект надо использовать рационально», — предложил он.

По словам начальника управления социальной защиты муниципалитета Майрам Мамбетовой, сейчас в общежитии центра проживает 24 выпускника детдомов, по штату работает 10 человек. «Общежитие отделили. Его в свое время построил «Ротари клуб». Положение об общежитии утвердили практически 31 декабря. Сотрудники будут получать заработную плату с 1 января. Директор два месяца сидел без зарплаты. Он согласился с этим», — добавила она.

Напомним, что ликвидировать Центр реабилитации детей и молодежи, которым много лет руководил Алексей Петрушевский, депутаты предложили два года назад, а в здании открыть детский сад. Однако позже выяснилось, что для этого придется сносить крытое футбольное поле, построенное на грантовые деньги. В мэрии еще год назад озвучивали предложение об открытии в здании ЦРДМ детсада или кризисного центра.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/179693/
просмотров: 218
Версия для печати
Материалы по теме
Стихийная торговля в центре Бишкека. Мэрия все еще пытается навести порядок
Бишкекчанам, оставшимся без отопления, отремонтируют систему
Маленьких бишкекчан пригласили на мастер-классы к именитым спортсменам
В 2020 году в Бишкеке правила благоустройства нарушили на 11,7 миллиона сомов
Ближайшие два месяца бывший вице-мэр Амантуров проведет в СИЗО ГКНБ
Жаныбек Абиров уверен, что новый год станет временем новых достижений
Медер Бейшеналиев стал замначальника управления земельных ресурсов мэрии Бишкека
В мэрии Бишкека новогодние кадровые перестановки. Бойцу MMA дали новую должность
Буду сдавать и продавать земли. Как Балбак Тулобаев намерен пополнить бюджет
Ученики в Бишкеке могут вернуться в школы с 1 февраля
Популярные новости
В Бишкеке открываются школы и детские сады В Бишкеке открываются школы и детские сады
На&nbsp;площади Ала-Тоо собралось около 500&nbsp;человек. Ждут Садыра Жапарова На площади Ала-Тоо собралось около 500 человек. Ждут Садыра Жапарова
Омурбек Бабанов вышел с&nbsp;допроса. Что ему инкриминируют Омурбек Бабанов вышел с допроса. Что ему инкриминируют
ГКНБ: Некоторые кандидаты якобы готовили революцию после выборов ГКНБ: Некоторые кандидаты якобы готовили революцию после выборов
Бизнес
ОАО &laquo;Халык банк Кыргызстан&raquo; объявляет тендер по&nbsp;выбору страховой компании ОАО «Халык банк Кыргызстан» объявляет тендер по выбору страховой компании
Нельзя пренебрегать здоровьем. Будьте бдительны! Нельзя пренебрегать здоровьем. Будьте бдительны!
В&nbsp;новый год с&nbsp;Globus! В новый год с Globus!
Больше охват, выше скорость: 4G&nbsp;LTE-сеть O! улучшена в&nbsp;160+ населенных пунктах Больше охват, выше скорость: 4G LTE-сеть O! улучшена в 160+ населенных пунктах
12 января, вторник
14:50
Комитет гражданского контроля требует отставки министра культуры Комитет гражданского контроля требует отставки министра...
14:43
Детсад, кризисный центр или школа? Что будет в бывшем центре для беспризорников
14:34
В Шопокове четыре человека отравились дымом при пожаре
14:24
В Бишкеке отметили 80-летие Болота Шамшиева и презентовали его книгу
14:01
COVID-19 в Кыргызстане. Глава Финпола рассказал, кого из чиновников ждут аресты