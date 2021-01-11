Наблюдатели рекомендуют вернуть возможность голосовать по форме № 2. Об этом на пресс-конференции ОФ «Общее дело» заявила председатель фонда Аида Суйундуева.



По ее словам, досрочные выборы президента прошли в соответствии с законодательством, но с низкими показателями явки, а также с рядом процедурных и серьезных нарушений. Отмена же голосования по форме № 2 вызывает беспокойство из-за невозможности проголосовать людям с измененным адресом.



«Мы считаем, что отмена голосования по форме № 2 без предложения альтернативного варианта, которая лишила возможности голосовать свыше 300 тысяч граждан, допущенных до голосования на октябрьских парламентских выборах, является серьезным упущением данной предвыборной кампании, поскольку исключает большое количество избирателей из процесса голосования», — сказала Аида Суйундуева.



В связи с этим ОФ «Общее дело» рекомендовал Жогорку Кенешу внести изменения в законодательство о выборах и вернуть возможность смены избирательного адреса при условии предоставления избирателем подтверждающих документов о необходимости. А также ограничить право на изменение избирательного адреса в пределах одной области и увеличить сроки обработки заявлений.

Общественный фонд «Общее дело» наблюдал за процессом голосования на 500 избирательных участках по всей стране. Кроме того, 58 мобильных команд вели наблюдение за ситуацией за пределами 250 избирательных участков.