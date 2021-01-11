VIP-квартиры, коттеджи и машины. Еще у одной судьи нашли неучтенные богатства

В Кыргызстане еще один судья Верховного суда подозревается в незаконном обогащении. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По версии следствия, судья судебной коллегии по гражданским и экономическим делам Верховного суда Б.Д.С. скрыла в декларации многочисленные объекты имущества, в том числе более 20 квартир в элитных домах от ведущих строительных компаний, а также недвижимость в престижных пансионатах на Иссык-Куле и машины люкс-класса.

Судя по инициалам подозреваемой, озвученным спецслужбами, речь идет о Боронбаевой Дильфузе Салимовне.

«В целях сокрытия следов преступно нажитого недвижимого имущества судья Б.Д.С. зачастую не производила регистрацию гражданско-правовых сделок в соответствующих государственных органах, а в отдельных случаях и вовсе оформляла необходимые договоры купли-продажи на подставных лиц, которые в свою очередь не имели каких-либо подтвержденных источников дохода», — сказали в ГКНБ.

Отмечается также, что установлены регулярные туристические поездки судьи и ее близких родственников в курортные зоны ОАЭ, Турции, Азии, Европы и США, требующие значительных финансовых расходов, что также может свидетельствовать о ее незаконных доходах.

По факту незаконного обогащения ведется расследование. Материалы уголовного дела будут направлены в Генеральную прокуратуру для последующего внесения представления в дисциплинарную комиссию при Совете судей КР для получения согласия на привлечение судьи к уголовной ответственности.

Ранее АКС ГКНБ установила факты незаконного обогащения судьей судебной коллегии по гражданским и экономическим делам Верховного суда Камилем Осмоналиевым.