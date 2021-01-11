В Бишкеке временно перекроют проезд по центральной площади из-за концерта

В Бишкеке временно перекроют проезд по центральной площади Ала-Тоо. Об этом сообщили в пресс-службе управления Патрульной службы милиции Бишкека.

По ее данным, причина — проведение праздничного мероприятия в честь итогов президентских выборов.

«Проспект Чуй будет временно закрыт с 13.00 до особого распоряжения. Призываем водителей относиться к мероприятию с пониманием», — отметили в УПСМ.

Напомним, накануне в Кыргызстане прошли досрочные выборы президента. По предварительным данным, победу на них одержал Садыр Жапаров.