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Общество
Сюжет: Выборы президента - 2021

В Бишкеке временно перекроют проезд по центральной площади из-за концерта

В Бишкеке временно перекроют проезд по центральной площади Ала-Тоо. Об этом сообщили в пресс-службе управления Патрульной службы милиции Бишкека.

По ее данным, причина — проведение праздничного мероприятия в честь итогов президентских выборов.

«Проспект Чуй будет временно закрыт с 13.00 до особого распоряжения. Призываем водителей относиться к мероприятию с пониманием», — отметили в УПСМ.

Напомним, накануне в Кыргызстане прошли досрочные выборы президента. По предварительным данным, победу на них одержал Садыр Жапаров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/179515/
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