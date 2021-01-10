В Бишкеке сегодня прошел девятый по счету мирный марш за законность

В Бишкеке проходит девятый по счету мирный марш за законность. Активисты и правозащитники выходят на акцию против поправок в Конституцию каждое воскресенье.

Участники демонстрации выступают против референдума и изменения Основного закона страны.

Активисты прошли по традиционному маршруту — от железнодорожного вокзала по бульвару Эркиндик до «Белого дома».

Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать главный документ страны переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.