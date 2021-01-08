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Общество
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Читатели 24.kg выступают за введение экологического режима ЧС в Бишкеке

Большинство читателей 24.kg выступают за введение экологического режима чрезвычайной ситуации в Бишкеке. Таковы результаты опроса.

За режим ЧС из-за смога высказались 84 процента проголосовавших, 1 тысяча 387 читателей. Против выступили 12 процентов, или 204 человека. А 50 читателям (3 процента голосов) неважно, будет ЧС или нет.

24.kg
Фото 24.kg. Итоги опроса о необходимости введения экологического режима ЧС в Бишкеке
Ранее директор Первого детского хосписа предложила ввести экологический режим чрезвычайной ситуации в столице. Она считает, что бишкекчане начнут умирать не от COVID-19, а от загрязненного воздуха, если власти и дальше будут бездействовать.

По данным на утро 8 января, в рейтинге крупнейших городов мира по качеству воздуха World Air Quality Бишкек опустился на шестое место. При этом в 9.30 статус города все равно отмечен как «нездоровый» (Unhealthy). Индекс качества воздуха, по данным сайта, составляет 176 (AQI).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/179198/
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