Читатели 24.kg выбрали Сооронбая Жээнбекова антигероем года. Итоги голосования

Читатели 24.kg считают, что звания «Антигерой года» заслуживает экс-президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков. За это высказалось 534 человека, или 27 процентов опрошенных.

Второе место разделили кандидат в президенты Садыр Жапаров и бывший глава государства Алмазбек Атамбаев. За них проголосовали по 17 процентов участников опроса, а именно 346 человек в первом случае и 343 — во втором.

Экс-заместитель председателя таможни Райымбек Матраимов занял третье место в антирейтинге читателей. За него проголосовали 286 человек, или 14 процентов участников опроса.

Ранее читатели 24.kg выбрали человеком года чемпионку мира по женской борьбе Айсулуу Тыныбекову.