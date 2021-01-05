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Общество
Сюжет: Тесты ИА «24.kg»

Читатели 24.kg выбрали Сооронбая Жээнбекова антигероем года. Итоги голосования

Читатели 24.kg считают, что звания «Антигерой года» заслуживает экс-президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков. За это высказалось 534 человека, или 27 процентов опрошенных.

Второе место разделили кандидат в президенты Садыр Жапаров и бывший глава государства Алмазбек Атамбаев. За них проголосовали по 17 процентов участников опроса, а именно 346 человек в первом случае и 343 — во втором.

Экс-заместитель председателя таможни Райымбек Матраимов занял третье место в антирейтинге читателей. За него проголосовали 286 человек, или 14 процентов участников опроса.

Ранее читатели 24.kg выбрали человеком года чемпионку мира по женской борьбе Айсулуу Тыныбекову.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178889/
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