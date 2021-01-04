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Общество
Сюжет: Тесты ИА «24.kg»

Читатели 24.kg выбрали Айсулуу Тыныбекову человеком года. Итоги голосования

Читатели 24.kg считают, что звания «Человек 2020 года» по праву заслуживает чемпионка мира по женской борьбе Айсулуу Тыныбекова. Об этом заявили 96 читателей, или 20 процентов принявших участие в опросе.

На втором месте, по мнению читателей, скончавшаяся студента 5-го курса КГМА Адинай Мырзабекова. За нее проголосовали 95 человек, или 19 процентов.

Третье место досталось чемпионке наилегчайшего женского дивизиона UFC Валентине Шевченко. Пятьдесят человек, или 10 процентов проголосовавших посчитали, что она имеет право быть «Человеком 2020 года».

Ранее активисты и известные пользователи соцсетей, отвечая на вопрос «Кто заслуживает звания человека года в Кыргызстане?», сказали, что носить это почетное звание могут как волонтеры и медики, так и дружинники.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178790/
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