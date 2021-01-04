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Общество
Сюжет: COVID-19

ПЦР-тест на платной основе проводят две государственные лаборатории

ПЦР-тест для выезжающих за пределы Кыргызстана на платной основе проводят две государственные лаборатории. Об этом сообщили в пресс-центре Минздрава.

По его данным, они аккредитованы и признаны ВОЗ для проведения исследований методом ПЦР.

  • Национальная вирусологическая референс-лаборатория департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора МЗ КР, Бишкек, улица Фрунзе, 535;
  • Субнациональная вирусологическая лаборатория ЦПЗиГСЭН, Ош, улица Байтемирова, 53.

В ведомстве уточняют, что граждан, вылетающих из КР через аэропорт «Манас» (северные районы) обслуживает Национальная вирусологическая лаборатория, вылетающих из аэропорта Оша (южные районы) — субнациональная вирусологическая лаборатория.

Прейскурант утвержден Министерством здравоохранения и согласован Государственным агентством антимонопольного регулирования. Цена одного ПЦР-тестирования составляет 1 тысячу 574 сома.

Результаты выдаются на кыргызском, русском и английском языках в течение 6-8 часов с момента доставки биоматериала в лабораторию. Они защищены QR-кодом.

В Минздраве отметили, что в государственных лабораториях сначала проводятся бесплатные исследования анализов от больных людей со всех организаций здравоохранения, от контактных лиц, при всех случаях подозрения на COVID-19 и только потом для вылетающих граждан на платной основе.

Кроме того, для проведения ПЦР-тестов аккредитацию прошли такие частные лаборатории, как «Бонецкого», «Аква», «Гемотест» и «Интермедикал».

Но в настоящее время тесты проводят только лаборатории «Бонецкого» и «Аква», так как только у них имеется система кодирования (наличие QR-кода в справке), подтверждающего подлинность проведенного ПЦР-теста. Наличие QR-кода в справке является обязательным требованием.

Цена ПЦР-теста в частных лабораториях составляет около 2 тысяч 500 сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178707/
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