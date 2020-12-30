О нарушении прав детей и фактах насилия можно сообщать на телефон доверия 111

В Министерстве труда и социального развития работает центр «Телефон для детей 111». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По ее данным, центр работает в круглосуточном режиме. В нем можно получить консультативно-психологическую помощь по телефону, в том числе в случаях жестокого обращения и насилия в отношении детей.
Звонки, поступающие на номер 111, всегда записываются. Центр собирает информацию о нарушении прав ребенка (детей) и направляет ее в органы и учреждения, занимающиеся защитой детей. Обращения абонентов в зависимости от их характера перенаправляют соответствующим территориальным подразделениям государственных органов.