О нарушении прав детей и фактах насилия можно сообщать на телефон доверия 111

В Министерстве труда и социального развития работает центр «Телефон для детей 111». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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По ее данным, центр работает в круглосуточном режиме. В нем можно получить консультативно-психологическую помощь по телефону, в том числе в случаях жестокого обращения и насилия в отношении детей.

Звонки, поступающие на номер 111, всегда записываются. Центр собирает информацию о нарушении прав ребенка (детей) и направляет ее в органы и учреждения, занимающиеся защитой детей. Обращения абонентов в зависимости от их характера перенаправляют соответствующим территориальным подразделениям государственных органов.