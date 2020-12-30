Ученики в Бишкеке могут вернуться в школы с 1 февраля. Об этом на итоговой пресс-конференции сообщил и. о. мэра Балбак Тулобаев.

По его словам, сейчас по этому вопросу работает вице-мэр Айжан Чыныбаева.

«Планируем поэтапно с 15 января, сейчас прорабатываем с врачами, Минобразования. Возможно, старшие классы. Поэтапно до 1 февраля хотим все школы и садики запустить», — сказал Балбак Тулобаев.

Он заметил, что необходимо изучить ситуацию в регионах, где ученики уже вернулись в школы.

«Кроме того, сейчас английский штамм распространяется, он бьет по молодежи. Молю Аллаха, чтобы он не пришел в Кыргызстан», — заявил Балбак Тулобаев.

Отметим, что это не первая попытка с начала пандемии и карантина вернуть в школах традиционный формат обучения. Напомним, с 16 марта обучение переведено в онлайн-формат.