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Общество
Сюжет: COVID-19

Ученики в Бишкеке могут вернуться в школы с 1 февраля

Ученики в Бишкеке могут вернуться в школы с 1 февраля. Об этом на итоговой пресс-конференции сообщил и. о. мэра Балбак Тулобаев.

По его словам, сейчас по этому вопросу работает вице-мэр Айжан Чыныбаева.

«Планируем поэтапно с 15 января, сейчас прорабатываем с врачами, Минобразования. Возможно, старшие классы. Поэтапно до 1 февраля хотим все школы и садики запустить», — сказал Балбак Тулобаев.

Он заметил, что необходимо изучить ситуацию в регионах, где ученики уже вернулись в школы.

«Кроме того, сейчас английский штамм распространяется, он бьет по молодежи. Молю Аллаха, чтобы он не пришел в Кыргызстан», — заявил Балбак Тулобаев.

Отметим, что это не первая попытка с начала пандемии и карантина вернуть в школах традиционный формат обучения. Напомним, с 16 марта обучение переведено в онлайн-формат. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178545/
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