Афиша Бишкека на выходные: выставки, арт-каникулы и новогодние спектакли

Выставки, ярмарки

18 декабря — 15 января. Выставка «Восточные напевы»

В экспозиции представлено более 30 живописных работ четырех художников: Алмаза Шаршекеева, Сансыза Мирзираимова, Нурбека Матаева и Чынгыза Ормонбекова. Подробнее

«Галерея М» (ЦУМ-2), 12.00-20.00.

2-3 января. Выставки

Вновь открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

2 декабря — 4 января. Фотовыставка «Не дальние дали»

Выставка Дениса Польшикова в стиле репортажной фотографии объединяет в себе несколько жанров. Представлено около 70 работ.

Кафе Chicken Star, 11.00-00.00.

24 декабря — 24 января. Выставка «Новый соцреализм»

На выставке свои работы представят участники стипендиального проекта Tolon Museum Нюргуяна Иннокентьева, Омуркул уулу Базаркул, Саркын Сооронбаев, Бухрамжан Темиров, Таалай Усубалиев, а также приглашенные художники Таалай Курманов и Сансыз Мирзираимов.

Выставочный зал Союза художников, галерея «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, 11.00-17.00.

Концерты, выступления

2 января. «Открытый микрофон»

Приходите послушать начинающих исполнителей и тех, кто уже выступал на сцене. Желающим выступить нужно прийти пораньше и записаться у ведущего.

Кафе Chicken Star, 20.00.

Акции, семинары, мастер-классы

3-9 января. Зимние арт-каникулы

Участники будут творить с помощью самых различных материалов и инструментов: проволока, краска, пластилин, бумага, круглогубцы, зажимы; послушают лекцию об истории ювелирного искусства и сделают потом свои изделия. Будут лекции об Александре Колдере, Анри Матиссе и эксперименты с аппликацией.

Дом отдыха «Семья» (село Сары-Ой).

Для детей 2-31 января. Выставка динозавров-роботов Это захватывающее путешествие на миллионы лет назад, когда землю населяли гигантские рептилии. Вас ждут более 20 гигантских ящеров Мелового и Юрского периодов. Дети смогут оседлать и покататься на одном из динозавров, поучаствовать в призовой дино-викторине, а также почувствовать себя юными учеными и провести исторические раскопки. Дворец спорта имени Кожомкула, 11.00-18.00. 2-3 января. Спектакли «Зимний лес» и «Жаңы жылдык жомок»

Перед спектаклями детей будет ждать новогоднее представление.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00, 13.00.





3 января. Новогодний парад Walt Disney

В программе 13 сказочных героев Walt Disney, Дед Мороз со Снегурочкой, театрализованное сюжетное представление, научное азотное шоу «Великая заморозка», сценическое мыльное представление, фееричная дискотека, новогодние конкурсы, танцы и песни.

Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 11.00.