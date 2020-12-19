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Общество

Искусство в массы. Художественная выставка открылась в торговом центре Бишкека

Накануне в Бишкеке в ЦУМе «Айчурок» открылись новогодняя ярмарка и выставка «Восточные напевы».

И если первой никого не удивишь, таких перед Новым годом появляется очень много на самых различных площадках, то художественная выставка в торговом центре — это что-то уникальное для нашего города.

Организатор — «Галерея М», которая недавно открыла свой филиал в ЦУМе «Айчурок».

«Мы хотели привлечь к искусству горожан, в первую очередь молодежь. В планах культурные мероприятия: тематические выставки, мастер-классы, акции, которые будут интересны молодому поколению. А в торговом центре всегда много подростков», — объяснила выбор места арт-менеджер «Галереи М» Мээрим Акматкулова.

В экспозиции представлены более 30 живописных работ четырех художников: Алмаза Шаршекеева, Сансыза Мирзираимова, Нурбека Матаева и Чынгыза Ормонбекова.

Представлены работы от цветочных натюрмортов и декоративных композиций до абстрактных полотен и сюрреалистических картин, наполненных символизмом.

«Я пришла за покупками в соседний бутик и заметила картины. Не ожидала здесь их увидеть. Эта галерея — отличное место для отдыха от шумного, пыльного города. Приду завтра с дочкой, чтобы она посмотрела выставку и поучаствовала в мастер-классе. Еще я на ярмарке купила новогодние подарки маме и сестре», — поделилась впечатлением посетительница Айжан.

На выставке проходят различные мастер-классы: по акварельной, акриловой живописи, по скульптурной лепке, каллиграфии, изготовлению елочных игрушек, росписи тарелок и другие.

На ярмарке вы можете приобрести подарки для близких и себя. Здесь представлены работы известных художников КР, ювелирные изделия, одежда и предметы быта, сувениры, игрушки, сумки и многое другое.

Каждый посетитель сможет принять участие в различных творческих мастер-классах по живописи, войлоку, кураку, скульптурной лепке и гончарному мастерству.

Выставка продлится до 15 января, ярмарка — до 30 декабря.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/177244/
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