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Общество

Цифра дня. 6,8 миллиарда сомов кредитов выдано фермерам в 2020 году

Свыше 11 тысяч фермеров получили кредиты в 2020-м. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Тилек Токтогазиев.

По его словам, в целях оказания государственной поддержки субъектам сельского хозяйства для своевременного проведения весенних полевых работ в этом году и дальнейшего развития животноводства, растениеводства, сектора переработки сельскохозяйственной продукции осуществлен проект «Финансирование сельского хозяйства — 8».

«В рамках проекта в 2020 году выдано 11 тысяч 800 кредитов на сумму 6,8 миллиарда сомов. Осуществлена дотация семян в размере 30 процентов фермерам на сумму 15,5 миллиона сомов», — сказал Тилек Токтогазиев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178392/
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