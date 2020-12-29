Цифра дня. 6,8 миллиарда сомов кредитов выдано фермерам в 2020 году

Свыше 11 тысяч фермеров получили кредиты в 2020-м. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Тилек Токтогазиев.

По его словам, в целях оказания государственной поддержки субъектам сельского хозяйства для своевременного проведения весенних полевых работ в этом году и дальнейшего развития животноводства, растениеводства, сектора переработки сельскохозяйственной продукции осуществлен проект «Финансирование сельского хозяйства — 8».

«В рамках проекта в 2020 году выдано 11 тысяч 800 кредитов на сумму 6,8 миллиарда сомов. Осуществлена дотация семян в размере 30 процентов фермерам на сумму 15,5 миллиона сомов», — сказал Тилек Токтогазиев.