Этот год пройдет без веерных отключений, следующий будет тяжелее

«Эту зиму как-то мы пройдем без ограничений и веерных отключений, но следующий год будет еще тяжелее», — заявил сегодня на пресс-конференции генеральный директор ОАО «Кыргызский энергетический расчетный центр» Талайбек Байгазиев.

По его словам, энергетики не зря призывают экономить электроэнергию. В этом году был маловодный период. Токтогульское водохранилище накопило малый объем воды. Как сложится ситуация в следующем году, неизвестно.

«Если будет слабое накопление в верховьях тех рек, которые впадают в Токтогульское водохранилище, то гидроэнергетического ресурса, который необходим для выработки электроэнергии, будет недостаточно. Для сохранения объема водохранилища нужно будет импортировать. Сейчас это делается, но в маленьких объемах. Нам надо накопить несколько миллиардов кубов воды. Поэтому энергетики призывают экономить. Это касается и собственного бюджета. Чем меньше потребляешь электроэнергии, тем меньше тратишь», — подчеркнул Талайбек Байгазиев.