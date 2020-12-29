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Общество

Этот год пройдет без веерных отключений, следующий будет тяжелее

«Эту зиму как-то мы пройдем без ограничений и веерных отключений, но следующий год будет еще тяжелее», — заявил сегодня на пресс-конференции генеральный директор ОАО «Кыргызский энергетический расчетный центр» Талайбек Байгазиев.

По его словам, энергетики не зря призывают экономить электроэнергию. В этом году был маловодный период. Токтогульское водохранилище накопило малый объем воды. Как сложится ситуация в следующем году, неизвестно.

«Если будет слабое накопление в верховьях тех рек, которые впадают в Токтогульское водохранилище, то гидроэнергетического ресурса, который необходим для выработки электроэнергии, будет недостаточно. Для сохранения объема водохранилища нужно будет импортировать. Сейчас это делается, но в маленьких объемах. Нам надо накопить несколько миллиардов кубов воды. Поэтому энергетики призывают экономить. Это касается и собственного бюджета. Чем меньше потребляешь электроэнергии, тем меньше тратишь», — подчеркнул Талайбек Байгазиев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178338/
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