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Общество

В Балыкчи из-за аварии без воды остались 19 улиц

В городе Балыкчи из-за аварии прекратилось центральное водоснабжение. Об этом сообщили в мэрии города.

По ее данным, сегодня на пересечении улиц Алиева и Шарипова прорвало водопроводные трубы. Сейчас воды нет на улицах Тыныстанова и Алиева, Каралаева и Тоголока Молдо, Панфилова, Валиханова, Космодемьянской, Матросова, Солнечной, Конституционной, Жумаева, Тулебердиева, Турусбекова, Абдраева, Аманбаева, Калдыбаева, Токтосунова, Курмашева и Мамбеталиева.

В муниципалитете приносят свои извинения за неудобства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/177972/
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