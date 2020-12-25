В Балыкчи из-за аварии без воды остались 19 улиц

В городе Балыкчи из-за аварии прекратилось центральное водоснабжение. Об этом сообщили в мэрии города.

По ее данным, сегодня на пересечении улиц Алиева и Шарипова прорвало водопроводные трубы. Сейчас воды нет на улицах Тыныстанова и Алиева, Каралаева и Тоголока Молдо, Панфилова, Валиханова, Космодемьянской, Матросова, Солнечной, Конституционной, Жумаева, Тулебердиева, Турусбекова, Абдраева, Аманбаева, Калдыбаева, Токтосунова, Курмашева и Мамбеталиева.

В муниципалитете приносят свои извинения за неудобства.