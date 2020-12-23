Выборы президента. Кандидатов призвали подписать договор о свободе слова

Представители медиасектора, гражданского общества, профессиональных и местных сообществ, молодежи призывают кандидатов в президенты присоединиться к договору о правах и свободах.

Они призвали политиков, баллотирующихся на главный пост страны, взять на себя обязательства по обеспечению и развитию свободы слова, демократии, верховенства закона и прав человека в Кыргызстане.

Присоединение к договору свидетельствует поддержку и продвижение кандидатом в президенты нижеследующего:

способствовать инклюзивному и прозрачному процессу принятия решений в соответствии с Конституцией и национальным законодательством;

сохранять закрепленное в Конституции разделение полномочий между законодательной, исполнительной и судебной ветвями власти. Укреплять независимость надзорных институтов государства;

соблюдать принципы верховенства права, законности и правопорядка, защиты и продвижения прав человека и основных свобод, включая свободу слова;

продолжить борьбу с коррупцией и организованной преступностью в рамках законодательства, соблюдая соответствующие правовые процедуры и справедливое судебное разбирательство;

создавать условия, при которых все государственные органы уважают и обеспечивают реализацию гражданских, политических, экономических, социальных, культурных прав граждан;

гарантировать каждому неотъемлемое право на жизнь. Никто не может быть произвольно лишен жизни. Смертная казнь запрещается, так же как пытки и другие бесчеловечные, жестокие или унижающие достоинство виды обращения или наказания;

гарантировать запрет на рабство, торговлю людьми и эксплуатацию детского труда;

гарантировать недискриминацию граждан по признакам пола, возраста, языка, инвалидности, этнической и религиозной принадлежности, политических или иных убеждений;

обеспечить реализацию права граждан на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в Кыргызской Республике. Право свободно выезжать за пределы страны;

обеспечить право на неприкосновенность частной жизни граждан, защиту чести и достоинства. Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных, электронных и иных сообщений;

сохранять право граждан на свободу мирных собраний. Не допускаются запрет и ограничение проведения мирного собрания, а также отказ в его надлежащем обеспечении;

сохранять действие специальных мер по представительству женщин, этнических меньшинств, молодежи, лиц с ограниченными возможностями здоровья в составе выборных органов на национальном и местном уровнях, а также равное представительство женщин и мужчин в органах управления, в том числе Верховном суде, Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов, Счетной палате;

обеспечить проведение судебно-правовой реформы, нацеленной на защиту и реализацию прав граждан, медиа и бизнеса;

обеспечить открытость и подотчетность обществу силовых структур и служб безопасности;

сохранять свободу слова как фундаментальное право граждан и основное условие деятельности медиа, в том числе в интернете. Обеспечить обязательное прохождение общественной экспертизы и анализа регулятивного воздействия проектов законов, ограничивающих права граждан и свободу слова;

гарантировать доступ граждан к получению разносторонней информации, создавая условия для свободной деятельности СМИ и социальных сетей;

гарантировать гражданам и СМИ защиту от преследований за альтернативную точку зрения, выражение гражданской позиции, обоснованную критику публичных выборных (политических) лиц, государственных и муниципальных служащих за их деятельность или бездеятельность. Гарантировать журналистам и собственникам медиаресурсов защиту от преследований за проведенные расследования, раскрытие коррупционных схем, борьбу с беззаконием и безнаказанностью;

не допускать практику использования правоохранительных и правоприменительных органов для ограничения свободы слова.

С инициативой защитить свободу и права граждан, в том числе свободу слова в Кыргызстане, выступили общественное объединение «Журналисты» и Независимый союз журналистов.