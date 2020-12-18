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Общество
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

В Бишкеке проходит мирный марш за чистый воздух

В Бишкеке проходит мирный марш за чистый воздух. Возле железнодорожного вокзала собрались гражданские активисты. Они намерены пойти к центральной площади Ала-Тоо.

«Мы видим, что у нас сейчас очень опасная, тревожная ситуация с воздухом. Специалисты говорят, что каждый девятый кыргызстанец умирает от бронхо-легочных болезней, вызванных загрязнением воздуха, и сокращает жизнь горожан на два-три года. Я не вижу активных действий властей в борьбе со смогом, загрязнением атмосферы», — сказал участник мирного марша Федор Доценко.

Организаторы марша отметили, что акция призвана привлечь внимание общественности и властей к актуальной проблеме.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/177143/
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