Продажа радиочастот. Завотделом обороны правительства оставили под стражей

Заведующего отделом обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций в ранге первого заместителя руководителя аппарата правительства Азамата Араева оставили под стражей. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

Уточняется, что такое постановление вынес Первомайский районный суд Бишкека. Азамат Араев будет содержаться в СИЗО ГКНБ до 12 января 2021 года.

Напомним, межведомственная следственная группа Военной прокуратуры и ГКНБ расследует уголовное дело по факту коррупции в Госагентстве связи. В рамках дела задержана и водворена в СИЗО ГКНБ экс-глава ведомства Наталья Черногубова. По версии следствия, руководство госагентства в сговоре с сотовым оператором и сотрудниками ГКИТС незаконно переоформило лицензию оператора. Это нанесло ущерб интересам государства. В декабре Наталью Черногубову и еще нескольких фигурантов дела отпустили под домашний арест.