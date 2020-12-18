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Общество
Сюжет: Радиочастотный скандал

Продажа радиочастот. Завотделом обороны правительства оставили под стражей

Заведующего отделом обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций в ранге первого заместителя руководителя аппарата правительства Азамата Араева оставили под стражей. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

Уточняется, что такое постановление вынес Первомайский районный суд Бишкека. Азамат Араев будет содержаться в СИЗО ГКНБ до 12 января 2021 года.

Напомним, межведомственная следственная группа Военной прокуратуры и ГКНБ расследует уголовное дело по факту коррупции в Госагентстве связи. В рамках дела задержана и водворена в СИЗО ГКНБ экс-глава ведомства Наталья Черногубова. По версии следствия, руководство госагентства в сговоре с сотовым оператором и сотрудниками ГКИТС незаконно переоформило лицензию оператора. Это нанесло ущерб интересам государства. В декабре Наталью Черногубову и еще нескольких фигурантов дела отпустили под домашний арест.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/177097/
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