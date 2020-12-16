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Общество

Депутат Наталья Никитенко удостоена премии «Цвет нации»

Депутат парламента Наталья Никитенко удостоена премии «Цвет нации».

Награда была учреждена в 2017 году вместе с премией «Честь нации».

Они присваиваются защитникам национальных интересов и общественных стремлений. Лауреаты также получают и денежное вознаграждение в размере 100 тысяч сомов.

«Честь нации» посвящена памяти литератора и публициста Салижана Жигитова, а «Цвет нации» — государственному и общественному деятелю Ишенбаю Абдуразакову.

Присвоение названных премий преследует цель продвижения и поддержания лидеров из народных рядов для распространения правильных прогрессивных взглядов. Так, по мнению членов совета, в текущем году лауреат на вторую премию не был определен.

Лауреатами премии «Честь нации» были публицист Нарын Айып и журналист Улан Эгизбаев, утонувший в 2018-м, а лауреатом награды «Цвет нации» стал эколог Эмиль Шукуров.

В этом году к награде в номинации «Цвет нации» представлена Наталья Никитенко.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176949/
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