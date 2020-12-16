11:24
USD 82.99
EUR 100.78
RUB 1.13
Общество
Сюжет: Дело Курсана Асанова

Курсану Асанову изменили меру пресечения. Теперь он может разъезжать по стране

Экс-замминистра внутренних дел Курсану Асанову изменили меру пресечения на подписку о невыезде. Об этом 24.kg сообщила адвокат Чынара Джакупбекова.

По ее словам, такое решение принял сегодня Бишкекский городской суд. Теперь Курсан Асанов может ездить по стране как кандидат в президенты.

Напомним, что Курсан Асанов проходит обвиняемым по двум уголовным делам — по факту злоупотребления должностным положением после событий в селе Кой-Таш, а также по массовым беспорядкам после выборов в парламент в октябре 2020 года. Он также является кандидатом в президенты.

Отметим, что в Кыргызстане стартовала агитационная кампания. Она завершится в 8.00 9 января 2021-го.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176854/
просмотров: 593
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы президента. Курсану Асанову суд не изменил меру пресечения
Продажа радиочастот. Наталье Черногубовой изменили меру пресечения
Массовые беспорядки. Курсану Асанову продлили домашний арест до 2021 года
Массовые беспорядки. МВД намерено продлить меру пресечения Курсану Асанову
Супругу Курсана Асанова вызвали на допрос в Финпол
Экс-заместителя главы МВД Курсана Асанова отпустили под домашний арест
Курсан Асанов назвал свой арест политической интригой
Сторонники Курсана Асанова маршем прошли от ГКНБ до Дома правительства
Шестой по счету митинг в Бишкеке. У ГКНБ собрались сторонники Курсана Асанова
Митинг в поддержку Асанова продолжится в понедельник у Дома правительства
Популярные новости
Связь&nbsp;и.&nbsp;о. президента Таланта Мамытова с&nbsp;Матраимовыми выявили журналисты Связь и. о. президента Таланта Мамытова с Матраимовыми выявили журналисты
Ученые раскрыли способ уничтожить коронавирус за&nbsp;две минуты Ученые раскрыли способ уничтожить коронавирус за две минуты
Контрабанда золота. Дуйшенбека Чоткараева взяли под стражу Контрабанда золота. Дуйшенбека Чоткараева взяли под стражу
Жалил Атамбаев женил сына. ГКНБ решил устроить по&nbsp;этому поводу проверку Жалил Атамбаев женил сына. ГКНБ решил устроить по этому поводу проверку
Бизнес
Благодаря онлайн-технологиям обслуживаться в&nbsp;&laquo;Керемет Банке&raquo; можно удаленно 24/7 Благодаря онлайн-технологиям обслуживаться в «Керемет Банке» можно удаленно 24/7
Кто выиграл квартиру на&nbsp;Иссык-Куле? Объявлен победитель лотереи &laquo;Поймай удачу&raquo; Кто выиграл квартиру на Иссык-Куле? Объявлен победитель лотереи «Поймай удачу»
Стань обладателем красивого номера в&nbsp;новом коде 995 и&nbsp;получи iPhone&nbsp;12 Стань обладателем красивого номера в новом коде 995 и получи iPhone 12
Успейте получить кредитную карту под 22&nbsp;процента от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Успейте получить кредитную карту под 22 процента от «Бакай Банка»
16 декабря, среда
11:13
На первую конференцию ветеранов силовых ведомств не пришел ни один министр На первую конференцию ветеранов силовых ведомств не при...
11:10
Благодаря онлайн-технологиям обслуживаться в «Керемет Банке» можно удаленно 24/7
10:58
Курсану Асанову изменили меру пресечения. Теперь он может разъезжать по стране
10:56
Талант Мамытов поздравил президента Казахстана с Днем независимости
10:55
Задержанного с наркотиками бывшего сотрудника ГКНБ водворят в СИЗО-1