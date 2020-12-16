Курсану Асанову изменили меру пресечения. Теперь он может разъезжать по стране

Экс-замминистра внутренних дел Курсану Асанову изменили меру пресечения на подписку о невыезде. Об этом 24.kg сообщила адвокат Чынара Джакупбекова.

По ее словам, такое решение принял сегодня Бишкекский городской суд. Теперь Курсан Асанов может ездить по стране как кандидат в президенты.

Напомним, что Курсан Асанов проходит обвиняемым по двум уголовным делам — по факту злоупотребления должностным положением после событий в селе Кой-Таш, а также по массовым беспорядкам после выборов в парламент в октябре 2020 года. Он также является кандидатом в президенты.

Отметим, что в Кыргызстане стартовала агитационная кампания. Она завершится в 8.00 9 января 2021-го.