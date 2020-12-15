Смог в Бишкеке появился после модернизации ТЭЦ. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель директора МП «Тазалык» Адиль Назаров.

Он отметил, что пока нет научных исследований, какой конкретно источник вносит больший вклад в загрязнение.

«Кто-то говорит, что ТЭЦ. Но она построена в 1961 году. С другой стороны, поблема смога появилась в последние два-три года. Для такого роста должно быть чье-то резкое влияние извне. За это время произошла только модернизация ТЭЦ. Почему стало больше? Потому что сжигаем низкокалорийный уголь из Кара-Кече. Но так как нет научного исследования, мы можем только выдвигать гипотезы», — отметил он.

Адиль Назаров добавил, что, конечно, нужен научный подход к вопросу загрязнения. Но в то же время, по его словам, необходимо принимать срочные меры. «У мэрии есть предложение к правительству по снижению выбросов. Мы предлагаем хотя бы в новостройках до 1 марта убрать лимит на потребление электроэнергии», — отметил он.