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Общество
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Загрязнение воздуха. Как на проблему влияет экономическое состояние отраслей

Состояние отраслей экономики Кыргызстана, коммунального хозяйства привели к проблеме образования смога в Бишкеке. Об этом на пресс-конференции сообщил главный специалист Управления экологической политики и стратегии ГАООСиЛХ Бекболот Маматаиров.

По его словам, постоянными источниками загрязнения являются промышленные предприятия, в том числе энергетики, частные домовладения и автотранспорт.

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«Все зависит от экономического состояния отраслей, коммунального хозяйства. Если раньше, в советское время, было сдерживание загрязнения за счет природного газа, то после развала остались без его источников. Мы были вынуждены пользоваться тем, что имеем: гидроэнергетикой и каменным углем. Но качество последнего тоже вызывает вопросы. Горы у нас молодые, и по качеству уголь уступает российскому и казахстанскому. Мы много сжигаем, но получаем малый эффект», — сказал он.

Кроме того, по словам Бекболота Маматаирова, количество транспорта значительно увеличилось до введения с 2020 года единого тарифа на его растаможку. «Население, чтобы не упустить последнюю возможность, покупало машины в большом количестве», — сказал он.

Вносят свой вклад в загрязнение и промышленные предприятия. По озвученным специалистом данным, они выбрасывают в столице ежегодно около 2 тысяч тонн вредных веществ.

«Бишкек находится в котловине. Его расположение и инверсия создают среду, что воздух «застывает», и все выбросы остаются на месте. Кроме того, необдуманное строительство в городе также привело к ухудшению ситуации», — отметил он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176705/
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