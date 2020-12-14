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Общество

Смог над Бишкеком. Минэконом затягивает внедрение техрегламента ЕАЭС на бензин

Министерство экономики инициировало продление сроков вступления в силу на территории республики технического регламента ЕАЭС, регулирующего качество бензина и дизельного топлива. Об этом сообщил депутат парламента Жанар Акаев.
 
По его словам, обсуждение инициативы министерства завершится 24 января 2021 года, но самого законопроекта в открытом доступе нет.
 
«Найти документ на сайте Минэкономики в свободном доступе не представляется возможным. На мой взгляд, это далеко не случайность, а специально спланированная акция. Документ попросту хотят быстро протащить в интересах заинтересованной группы лиц вопреки нашим с вами интересам.
Иными словами, они выступают за то, чтобы Кыргызстан продолжал оставаться свалкой для низкопробного бензина», — заявил нардеп.
 
Жанар Акаев отметил, что если данный проект будет принят, то мы с вами продолжим пользоваться бензином и дизтопливом низкого качества К3.
 
«Этот стандарт говорит о том, что бензин низкого качества. Он содержит множество вредных веществ, которые при использовании попадают в окружающую среду и загрязняют наш воздух. Этого можно избежать, если правительство примет запрет на ввоз и производство внутри страны плохого качества топлива. Во всем мире допустимым для использования считается бензин качества К4 и К5 (аналог евро 4 и евро 5). Однако если проект закона пройдет, то у нас такой бензин поступит в розницу не раньше 2023 года при условии, что внедрение техрегламента опять не перенесут. Все это время мы будем продолжать задыхаться от смога», — говорит он.
 
Отметим, что информация о том, что проходит общественное обсуждение проекта решения Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), которым планируется продлить сроки введения в действие технических регламентов в Кыргызской Республике, есть на сайте Министерства экономики. Текст законопроекта и справка-обоснование к нему также в открытом доступе и доступны по ссылке.
 
 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176594/
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