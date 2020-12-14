Смог над Бишкеком. Минэконом затягивает внедрение техрегламента ЕАЭС на бензин

Министерство экономики инициировало продление сроков вступления в силу на территории республики технического регламента ЕАЭС, регулирующего качество бензина и дизельного топлива. Об этом сообщил депутат парламента Жанар Акаев.

По его словам, обсуждение инициативы министерства завершится 24 января 2021 года, но самого законопроекта в открытом доступе нет.

«Найти документ на сайте Минэкономики в свободном доступе не представляется возможным. На мой взгляд, это далеко не случайность, а специально спланированная акция. Документ попросту хотят быстро протащить в интересах заинтересованной группы лиц вопреки нашим с вами интересам.

Иными словами, они выступают за то, чтобы Кыргызстан продолжал оставаться свалкой для низкопробного бензина», — заявил нардеп.

Жанар Акаев отметил, что если данный проект будет принят, то мы с вами продолжим пользоваться бензином и дизтопливом низкого качества К3.

«Этот стандарт говорит о том, что бензин низкого качества. Он содержит множество вредных веществ, которые при использовании попадают в окружающую среду и загрязняют наш воздух. Этого можно избежать, если правительство примет запрет на ввоз и производство внутри страны плохого качества топлива. Во всем мире допустимым для использования считается бензин качества К4 и К5 (аналог евро 4 и евро 5). Однако если проект закона пройдет, то у нас такой бензин поступит в розницу не раньше 2023 года при условии, что внедрение техрегламента опять не перенесут. Все это время мы будем продолжать задыхаться от смога», — говорит он.