Председателя профсоюза работников культуры удерживают в качестве заложника

В здании Федерации профсоюзов Кыргызстана насильно удерживают в качестве заложника председателя республиканского комитета профсоюза работников культуры Анархан Кыдыралиеву. Об этом сообщает пресс-служба ФПК.

По ее данным, группа лиц в грубой форме заставляет председателя подписать соглашение о восстановлении в должности Мирбека Асанакунова, 5 февраля решением совета ФПК освобожденного от занимаемой должности.

«Милиция не справляется. Федерация профсоюзов Кыргызстана просит МВД направить дополнительные силы и навести порядок», — говорится в сообщении.

Сообщается, что к Анархан Кыдыралиевой прибыла скорая помощь.

Фото Эльдияра Карачалова. Анархан Кыдыралиевой вызвали скорую помощь

Бывший председатель Федерации профсоюзов Мирбек Асанакунов в беседе с 24.kg рассказал, что в здании Федерации профсоюзов Кыргызстана собрались работники санаториев «Кыргызстан», «Иссык-Ата», «Голубой Иссык-Куль» и «Джеты-Огуз».

«Уже десятый день они требуют решить вопрос с заработной платой. Сотрудники этих здравниц полгода-год не получали свою зарплату», — говорит Мирбек Асанакунов.

По его словам, для того чтобы получить от Фонда оздоровления трудящихся деньги, нужен легитимный председатель профсоюза федерации, избранный решением Совета ФПК.

«Мы уже третий раз созываем совет. Они специально из-за своих личных амбиций не приходят. Совет состоит из 29 членов. 5 февраля они меня незаконно отстранили от работы. По этому делу в ГУВД столицы ведется следствие. И. о. председателя была Рыскуль Бабаева. Ее тоже судом отстранили за соучастие в коррупционных делах», — добавил Мирбек Асанакунов.

5 февраля на заседании совета ФПК — в высшем органе управления федерации — принято решение об отстранении Мирбека Асанакунова от должности председателя.

Скандал в профсоюзах длится уже более года.