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Общество

Каждая вторая убитая женщина погибла от рук партнера или члена семьи

Каждая вторая убитая женщина погибла от рук партнера или члена семьи. Такие данные приводит ООН, информация опубликована в Twitter.

Отмечается, что исследование охватило случаи гендерного насилия в Восточной Европе и Центральной Азии.

По данным организации, каждая четвертая подверглась физическому или сексуальному насилию со стороны нынешнего или бывшего партнера. Каждая 15-я девушка изнасилована незнакомым ей человеком.

В Кыргызстане каждая четвертая замужняя женщина подвергается физическому или сексуальному насилию. Об этом 24.kg сообщила координатор проекта «Луч света» ПРООН Нурай Мамытова.

По ее словам, в 2019 году по сравнению с 2015-м количество возбужденных уголовных дел по факту семейного насилия увеличилось почти в три раза.

«Число убийств на почве семейного насилия за этот период сократилось с 12 до 4 случаев, или в три раза. За восемь месяцев 2020 года зарегистрировано 7 тысяч 831 случай, в 2019-м — 6 тысяч 433. По сравнению с прошлым годом увеличилось на 21,7 процента», — сказала она.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176604/
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