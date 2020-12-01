Введение действия техрегламентов ЕАЭС по топливу в Кыргызстане хотят продлить

Началось общественное обсуждение проекта решения коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), которым планируется продлить сроки введения в действие технических регламентов в Кыргызстане. Об этом сообщает Министерство экономики.

Отмечается, что речь идет о техрегламенте о требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту.

Даты вступления регламентов в силу предлагается продлить на два года.

«Национальные документы об оценке соответствия, полученные до 12 августа 2023-го (вместо 12 августа 2021 года), будут действительны до окончания срока их действия, но не позднее 12 августа 2025-го (вместо 12 августа 2023 года). Это значит, что возможность выдачи или принятия национальных разрешительных документов вместо документов об оценке соответствия нормам техрегламент останется доступной до 12 августа 2023-го», — рассказали в ведомстве.

«Что касается продукции, которая до вступления в силу регламента не подлежала проведению обязательной оценки соответствия в пределах КР, то ее производство и выпуск в обращение без разрешительных документов будут возможными до 12 августа 2024 года вместо 12 августа 2022-го. При этом правительство должно обеспечить проведение комплекса мероприятий по переходу с 12 августа 2023 года нефтеперерабатывающих предприятий на выпуск в обращение автомобильного бензина и дизельного топлива, соответствующего требованиям техрегламента. Публичное обсуждение проекта завершится 24 января 2021-го», — заключили в Минэкономики.