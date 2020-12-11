Возле Дома правительства митингуют сотрудники месторождения Бозымчак

Возле Дома правительства митингуют работники горнодобывающего комплекса «Бозымчак», расположенного в Джалал-Абадской области.

На акцию протеста вышли около 200 сотрудников предприятия. По их словам, месторождение не работает с 6 октября, причина — недовольство жителей нескольких сел, расположенных возле комплекса. Они с агрессией относятся к тому, что на Бозымчаке работают люди из разных областей страны.

У многих сотрудников кредиты, они не могут обеспечивать семьи из-за простоя предприятия.

Митингующие надеются, что правительство отреагирует на их проблемы и поможет в их решении.

Ожидается, что работников примет вице-премьер-министр Равшан Сабиров.

Горно-обогатительный комплекс «Бозымчак» приостановил работу 7 октября. Компания вынужденно распустила сотрудников, чтобы не подвергать их опасности. Позже казахстанская сторона выразила озабоченность в связи со сложившейся в Кыргызстане ситуацией с компаниями «Каз Минералз Бозымчак», «Джеруй», «Джамгыр» и «Вертекс Голд Компани».