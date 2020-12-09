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Общество

Массовое отравление детей произошло в школе-интернате села Байтик

В школе-интернате села Байтик Чуйской области произошло массовое отравление детей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

По его информации, в Городскую детскую клиническую больницу скорой медпомощи доставили 23 ребенка с пищевым отравлением.

«Накануне в 23.00 в больницу доставили 23 ребенка разных возрастов — от 8 до 20 лет. Они воспитанники школы-интерната села Байтик Чуйской области. Всем детям оказана помощь: промывание желудка, инфузионная, детоксикационная терапия. Состояние детей оценивается как относительно удовлетворительное. Центром госсанэпидемнадзора Аламединского района организован выезд эпидгруппы для проведения эпидемиологического расследования. По результатам будет дана дополнительная информация», — сказали в пресс-службе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176029/
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