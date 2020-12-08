Кыргызский государственный театр кукол приглашает на спектакль

Актеры Кыргызского государственного театра кукол имени Мусы Жангазиева открыли сезон. Об этом 24.kg сообщили в театре.

Уже в это воскресенье, 13 декабря, детей и их родителей ждет премьера спектакля «Солнечный Зайчик».

«Он рассказывает о простых, но очень важных человеческих отношениях. Простой лучик солнца научит ребятишек быть добрее и мужественнее, не оставлять друзей в беде, вместе радоваться каждому дню жизни и не бояться открывать мир», — отметили в театре.

В театре соблюдены все санитарно-эпидемиологические требования. Маска обязательна.

Напомним, Кыргызский театр оперы и балета после долгого перерыва проведет концерт 13 декабря.