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Общество

Кыргызский государственный театр кукол приглашает на спектакль

Актеры Кыргызского государственного театра кукол имени Мусы Жангазиева открыли сезон. Об этом 24.kg сообщили в театре.

Уже в это воскресенье, 13 декабря, детей и их родителей ждет премьера спектакля «Солнечный Зайчик».

«Он рассказывает о простых, но очень важных человеческих отношениях. Простой лучик солнца научит ребятишек быть добрее и мужественнее, не оставлять друзей в беде, вместе радоваться каждому дню жизни и не бояться открывать мир», — отметили в театре.

В театре соблюдены все санитарно-эпидемиологические требования. Маска обязательна.

Напомним, Кыргызский театр оперы и балета после долгого перерыва проведет концерт 13 декабря.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/175969/
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