Кыргызский театр оперы и балета приглашает на концерт после долгого перерыва

Концерт солистов оперы, посвященный 100-летию со дня рождения выдающегося оперного певца, народного артиста КР Кыдырбека Чодронова, состоится 13 декабря в Малахитовом зале. Об этом сообщили в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева.

На сцену выйдут заслуженные артисты КР Гульнур Ниязбаева, Кайымбек Кускаков, Бактыбек Ыбыкеев, Тилек Найманбаев, лауреаты международных конкурсов Глеб Ким, Орозбек Бакытов, Бакыт Алмабеков и другие.

Концертмейстеры: заслуженная артистка КР Юлия Бабич, Набира Джаксалиева, Нуржан Токтобекова. Режиссер — Найля Рахмадиева.

Кыдырбек Чодронов родился в 1920 году. Свою творческую деятельность начал в 1938-м, поступив артистом хора в Кыргызский музыкально-драматический театр, основу будущего театра оперы и балета.

За 50 лет творческой деятельности он создал более 50 образов в спектаклях национальной, русской и зарубежной классики.

Фото Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева. Кыдырбек Чодронов

Кыдырбек Чодронов проявил себя творчески мыслящим, знающим режиссером. Это подтверждают постановки спектаклей «Аршин Мал-Алан» Узеира Гаджибекова, «Бойдоктор» Акмата Аманбаева, «Осторожно, невеста!» Насыра Давлесова, «Сепил» Сатылгана Осмонова.

За выдающийся вклад в развитие профессионального музыкального искусства награжден орденами Трудового Красного Знамени, «Дружбы народов», а в 1958 году ему присвоено высокое звание «Народный артист Киргизской ССР».

Снялся в роли Токтогула в фильме «Токтогул» (1961). Автор книги «Путь к искусству» (Фрунзе, 1970).