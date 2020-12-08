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Общество
Сюжет: COVID-19

Компенсационные выплаты получили 608 медработников

Компенсационные выплаты получили 608 медицинских работников. Об этом на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения МЗ Айнура Акматова.

По ее словам, им выплачено по 200 тысяч сомов. Кроме того, семьи 30 погибших медработников получили по 1 миллиону сомов.

«В настоящее время готовятся документы к выплате компенсаций еще 148 медработникам и семьям двух умерших медработников», — отметила она.

Всего число медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 3 тысячи 986, из которых выздоровели 3 тысячи 695.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/175908/
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