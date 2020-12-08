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Общество
Сюжет: COVID-19

В мире COVID-19 заразились свыше 67,5 миллиона, умерли более 1,5 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 554 тысячи 603. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 67 миллионов 564 тысячи 565 человек. Больше всего зараженных в США (14 миллионов 949 тысяч 229), Индии (9 миллионов 677 тысяч 203), Бразилии (6 миллионов 623 тысячи 911), России (2 миллиона 466 тысяч 961), Франции (2 миллиона 349 тысяч 59), Италии (1 миллион 742 тысячи 557), Великобритании (1 миллион 742 тысячи 525), Испании (1 миллион 702 тысячи 328), Аргентине (1 миллион 466 тысяч 309) и Колумбии (1 миллион 377 тысяч 100).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 192 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 43,4 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 439 тысяч 15.

Количество смертей от коронавируса достигло 1 миллиона 544 тысяч 148. За сутки показатель вырос на 9 тысяч 41 человека. В том числе в США скончались 283 тысячи 703 человека, Бразилии — 177 тысяч 317, Индии — 140 тысяч 573, Мексике — 110 тысяч 74 и Великобритании — 61 тысяча 531.

В Кыргызстане зарегистрировали 75 тысяч 690 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 180 тысяч 777, Узбекистане — 73 тысячи 904, Таджикистане — 12 тысяч 469.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/175907/
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