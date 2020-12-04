Дело «Вечерки». В Минюсте не считают свои действия незаконными

В Министерстве юстиции прокомментировали заявление юристов правовой клиники «Адилет».

В ведомстве информируют, что 28 сентября 2020 года в Чуй-Бишкекское управление юстиции поступило заявление от ОсОО «Рекламная фирма «Рубикон» о перерегистрации, к которому приложено решение, принятое Александром Кимом и Анной Власенко. В Минюсте отмечают, что с сентября 2015 года по сегодняшний день в государственном реестре юридических лиц участниками этого ОсОО значатся Александр и Галина Рябушкины.

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«Согласно законодательству, доля в ОсОО может перейти к другим лицам добровольно (на основании соглашения о передаче доли между прежним и новым участником), принудительно (на основании решения суда об отмене приказа о перерегистрации регистрирующего органа)», — уточняют в Минюсте.

В ведомстве заявляют, что им не представили документы, подтверждающие передачу долей в «Рубиконе» от Рябушкиных к Киму и Власенко. Не было и судебного акта об отмене приказа Чуй-Бишкекского управления юстиции, поэтому в течение трех рабочих дней, а именно 1 октября 2020 года издан приказ об отказе в государственной перерегистрации ОсОО.

«В этой связи считаем необоснованными доводы о незаконности действий Министерства юстиции при рассмотрении заявления о перерегистрации ОсОО «Рекламная фирма «Рубикон» от 28 сентября 2020 года», — говорится в сообщении.

В ведомстве также уточняют, что 27 октября 2020-го Александр Ким обратился с административной жалобой на действия Минюста. Рассмотрение было назначено на 16 ноября 2020 года. «Однако Александр Ким по неизвестным причинам не явился на заседание. В связи с чем рассмотрение данной жалобы отложено на 7 декабря 2020 года», — отметили в ведомстве.

Напомним, юристы правовой клиники «Адилет» почти шесть лет представляют интересы основателя и владельца издательского дома «Вечерний Бишкек». Накануне юристы рассказали 24.kg, кто и как волокитит рассмотрение дела о рейдерском захвате издательства. Они в том числе упомянули и Минюст, который, по их словам, «не остается в стороне и незаконно тянет в перерегистрации учредительных документов».