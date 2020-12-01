Люди будут обходить стороной. Почему зараженные ВИЧ скрывают статус

Сегодня во всем мире отмечают Всемирный день борьбы со СПИДом. Несмотря на то что пандемия коронавируса продолжает распространяться, ВИЧ остается одной из самых масштабных инфекций не только в Кыргызстане, но и по всему миру.

По последним данным, в республике официально зарегистрировано 10 тысяч 214 людей с ВИЧ. Из них граждан КР — 9 тысяч 643, иностранцев — 571. За все время распространения инфекции (с 1996 года) скончались 2 тысячи 174 человека.

Замдиректора республиканского центра «СПИД» Айбек Бекболотов рассказал на конференции, что 64 процента зараженных — это мужчины, 36 процентов — женщины.

Не бояться тестирования

Более трети инфицированных не знают о своем статусе. Поэтому точных цифр не знает никто.

«Вирус может находиться в организме до 10 лет и не проявляться. Но когда он перейдет в последнюю стадию (СПИД), то спасти человека будет сложно», — отмечают в центре.

СПИД — последняя, тяжелая стадия ВИЧ-инфекции.

Уточняется, что из тех, кто знает о своем статусе, только 62 процента получают лечение, остальные находят массу причин этого не делать.

«Они боятся приходить в организации здравоохранения, боятся осуждений. От этих барьеров немедленно нужно избавляться. Те, кто признает свой статус и лечится, ничем не отличаются от других людей: они могут жить полноценной жизнью», — подчеркивает Айбек Бекболотов.

Из тех, кто лечится сегодня, 86 процентов уже никогда не передадут инфекцию другим людям, если даже у них будет незащищенный половой контакт. Все это благодаря антиретровирусной терапии (АРТ).

Медики призывают граждан не бояться проходить тестирование и делать это регулярно.

«Мы должны быть ответственными за свое здоровье, это самое важное. Например, я два раза в год отвожу свою машину на техосмотр, это стоит больше 10 тысяч сомов. Многие из нас устанавливают на свои компьютеры антивирусные программы, тоже платят немалые деньги. Но на свое здоровье внимания не обращаем. Просто прийти в медучреждение и поговорить с врачом — это уже будет профилактика», — сказал замдиректора республиканского центра «СПИД».

Как передается ВИЧ?

ВИЧ-инфекция передается тремя способами: незащищенный половой контакт, от матери ребенку или через кровь и инъекции.

Врачи отмечают, что во всем мире, в том числе и в Кыргызстане, основной путь передачи — половой контакт.

Население страны, к сожалению, не всегда знает, как защитить себя не только от ВИЧ, но и от других инфекций.

«Презервативы являются единственным средством, которое защищает человека не только от инфекций и болезней. Их нужно использовать постоянно и правильно. Всемирная организация здравоохранения говорит о том, что чуть ли не ежедневно миллион людей заражается разными инфекциями половым путем. Это негативно отображается на репродуктивном здоровье. Такие инфекции, как герпес и сифилис, могут в три или более раз повышать риск заражения ВИЧ», — рассказала координатор по ВИЧ Чолпон Егешова.

Влияние COVID-19 на лечение ВИЧ

Как и все организации здравоохранения, республиканский центр «СПИД» и его сотрудники были вовлечены в предотвращение распространения коронавирусной инфекции.

Однако работу по поддержке и лечению ВИЧ-позитивных людей не останавливали ни на минуту. Лекарства доставляли точечно, то есть на дом к каждому пациенту.

Около 300 кыргызстанцев за рубежом инфицированы. Во время пандемии COVID-19 им отправляли лекарства из КР.

«Во время пандемии мы поняли, что очень важно запустить самотестирование. Люди должны иметь возможность в любой момент провести тест. Недавно мы выдали всем областным центрам такие тесты», — заявил Айбек Бекболотов.

Поддержка от государства

Читайте по теме В ходе тестирования на ВИЧ на рынках Бишкека инфекция обнаружена у 8 человек

Сегодня важную роль в поддержке граждан с иммунодефицитом играет правительство. Если пять лет назад государство выделяло 1 миллион сомов ежегодно, то сегодня $1 миллион.

Говорить о том, что наша республика сама держит ситуацию под контролем, сегодня нельзя. На помощь приходят доноры и неправительственные организации.

«Однако мы уверены, что наши программы будут исполняться на высшем уровне и когда-то сможем взять ответственность полностью на себя, чтобы граждане были спокойны. Потому что некоторые спрашивают: «Что делать, если уйдут доноры? Что будет с лекарствами?» Мы очень надеемся, что государство в дальнейшем будет поддерживать нас еще больше», — заключил замдиректора республиканского центра «СПИД».

Отметим, что за неделю на рынках Бишкека обследование на ВИЧ, сифилис, гепатиты В и С прошли около 500 человек. Из них у восьми человек результат на ВИЧ положительный.

В сентябре 2020 года всего по Кыргызстану за 16 дней акции обследовали 1,5 тысячи человек, из них выявлено пять положительных результатов.