Уже завтра. Как кинотеатры готовятся к открытию

Уже завтра можно будет забронировать место в кинотеатре и купить билеты на премьеры. С 1 декабря все кинотеатры Бишкека возобновляют работу. Киноманы ждали этого дня. Больше полугода залы были закрыты, а фильмы можно было смотреть только онлайн.
Журналист 24.kg прошлась по кинотеатрам столицы и узнала, как идет подготовка к открытию.
Сеть кинотеатров «Синематика» сегодня проводит финальную генеральную уборку. Каждый сотрудник заведения приводит в порядок свою зону.
«Как и предполагалось, мы будем рассаживать людей через одно кресло — в шахматном порядке. Сейчас мы обсуждаем случай с семьей. Если люди пришли вместе, возможно, им разрешим сидеть вместе, но это еще не точно», — рассказал он.
«Сейчас есть немало фильмов, в первое время будем показывать кассовые и в основном отечественное кино. Параллельно работаем над новым репертуаром», — отметил Фархад Каниметов.
По словам представителя кинотеатра Анары Эгембердиевой, сегодня привезут санитайзеры и маски, которые будут выдаваться всем сотрудникам бесплатно, а гостям заведения — продавать по себестоимости.
«Начнем мы с кыргызских фильмов. Сейчас прорабатываем репертуар. После каждого сеанса помещение будем проветривать и убирать мусор, а также обрабатывать. Все санитарные нормы будут соблюдаться», — сказала Анара Эгембердиева.
Администрация специально взяла на работу дополнительных сотрудников, которые будут следить за соблюдением санитарных норм и правил. По словам генерального директора Надежды Никитиной, за несколько дней все работники кинотеатра сдали анализы на COVID-19. На работу выйдут только те, кто не болеет. Посадка людей будет осуществляться через два кресла. В зоне фудкорта также будет соблюдаться дистанция.
«С 10 декабря выйдет отечественная кинокомедия. Мы на нее делаем большие ставки. Сейчас, возможно, будет проблема доставки контента, но, думаю, мы решим этот вопрос», — заметила гендиректор.
Во всех кинотеатрах отмечают, что из-за несоблюдения санитарных норм и правил гостя могут попросить покинуть кинозал.