Уже завтра. Как кинотеатры готовятся к открытию

Уже завтра можно будет забронировать место в кинотеатре и купить билеты на премьеры. С 1 декабря все кинотеатры Бишкека возобновляют работу. Киноманы ждали этого дня. Больше полугода залы были закрыты, а фильмы можно было смотреть только онлайн.

Журналист 24.kg прошлась по кинотеатрам столицы и узнала, как идет подготовка к открытию.

Сеть кинотеатров «Синематика» сегодня проводит финальную генеральную уборку. Каждый сотрудник заведения приводит в порядок свою зону.

По словам заместителя директора сети кинотеатров Фархада Каниметова, при посещении заведений необходимо учесть некоторые ограничения: будут соблюдаться санитарные нормы, вход без медицинской маски запрещается, рассадка людей будет согласно алгоритму, утвержденному мэрией Бишкека. Заполняемость залов не должна превышать 50 процентов.

«Как и предполагалось, мы будем рассаживать людей через одно кресло — в шахматном порядке. Сейчас мы обсуждаем случай с семьей. Если люди пришли вместе, возможно, им разрешим сидеть вместе, но это еще не точно», — рассказал он.

Первое время в кинотеатрах будут показывать в основном отечественные фильмы. А с 3 декабря запустят новый репертуар, намечается и несколько премьер.

«Сейчас есть немало фильмов, в первое время будем показывать кассовые и в основном отечественное кино. Параллельно работаем над новым репертуаром», — отметил Фархад Каниметов.

Фото 24.kg. Кинотеатры готовятся к открытию Замдиректора сети кинотеатров «Синематика» также рассказал, что цены на сеансы остаются без изменений, однако есть вероятность повышения. «Цены остаются пока такими же, потому что сейчас в связи с пандемией у многих кризис. Однако этот вопрос не обсуждался, возможно, повысят стоимость, но не сейчас», — подчеркнул он.

Фото 24.kg. Кинотеатры готовятся к открытию В кинотеатре «Манас» подготовка к открытию началась еще несколько дней назад. Генеральная уборка уже закончена, сейчас коллектив работает над составлением репертуара.

По словам представителя кинотеатра Анары Эгембердиевой, сегодня привезут санитайзеры и маски, которые будут выдаваться всем сотрудникам бесплатно, а гостям заведения — продавать по себестоимости.

Фото 24.kg. Кинотеатры готовятся к открытию Кинотеатр «Манас» не успевает запустить новый репертуар к 1 декабря, поэтому фильмы начнут показывать только с 3 декабря. После каждого сеанса в течение 40 минут кинозалы будут проветривать.

«Начнем мы с кыргызских фильмов. Сейчас прорабатываем репертуар. После каждого сеанса помещение будем проветривать и убирать мусор, а также обрабатывать. Все санитарные нормы будут соблюдаться», — сказала Анара Эгембердиева.

Фото 24.kg. Кинотеатры готовятся к открытию

Общество с ограниченной ответственностью «СК «Синема» развлекательного центра «Россия» готово встречать гостей на 90 процентов.

Администрация специально взяла на работу дополнительных сотрудников, которые будут следить за соблюдением санитарных норм и правил. По словам генерального директора Надежды Никитиной, за несколько дней все работники кинотеатра сдали анализы на COVID-19. На работу выйдут только те, кто не болеет. Посадка людей будет осуществляться через два кресла. В зоне фудкорта также будет соблюдаться дистанция.

«Людей будем сажать через два-три кресла, у нас залы большие, все поместятся. Помещение не будет заполняться более чем на 30 процентов. Мы сейчас продолжаем проводить уборку. Заказали специальные напольные наклейки с инструкцией, по всему зданию есть установки для обработки рук санитайзером», — сказала Надежда Никитина.

Цены на билеты в «России» останутся как прежде, повышение стоимости пока не планируется. В кинотеатре так же, как и в других, репертуар обновится 3 декабря.

«С 10 декабря выйдет отечественная кинокомедия. Мы на нее делаем большие ставки. Сейчас, возможно, будет проблема доставки контента, но, думаю, мы решим этот вопрос», — заметила гендиректор.

Во всех кинотеатрах отмечают, что из-за несоблюдения санитарных норм и правил гостя могут попросить покинуть кинозал.