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Общество

Закрывается проезд через пункт пропуска «Каркыра-автодорожный»

С 18.00 30 ноября 2020 года будет временно закрыт контрольно-пропускной пункт «Каркыра-автодорожный». Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы.

В связи с резким ухудшением погодных и дорожных условий, а также для недопущения чрезвычайных ситуаций КПП до 1 марта 2021-го будет прекращен пропуск лиц и транспортных средств через пункты пропуска «Каркыра-автодорожный» (КР) — «Кеген-автодорожный» (РК) на кыргызско-казахском участке государственной границы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/174946/
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Закрывается проезд через пункт пропуска «Каркыра-автодорожный»