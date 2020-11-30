Закрывается проезд через пункт пропуска «Каркыра-автодорожный»

С 18.00 30 ноября 2020 года будет временно закрыт контрольно-пропускной пункт «Каркыра-автодорожный». Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы.

В связи с резким ухудшением погодных и дорожных условий, а также для недопущения чрезвычайных ситуаций КПП до 1 марта 2021-го будет прекращен пропуск лиц и транспортных средств через пункты пропуска «Каркыра-автодорожный» (КР) — «Кеген-автодорожный» (РК) на кыргызско-казахском участке государственной границы.