Верховный суд так и не признал вдову Азимжана Аскарова правопреемницей

В Верховном суде состоялся процесс по рассмотрению кассационной жалобы на определение предыдущих инстанций по иску правозащитника Азимжана Аскарова к правительcтву.

Юристы правозащитного движения «Бир дуйно» отметили, что вдова Аскарова Хадича заявила ходатайство признать ее правопреемницей.

Суд попросил Хадичу Аскарову представить справку, вступила ли она в наследство после смерти мужа. Документ истица продемонстрировала. Однако судейская коллегия посчитала, что Аскарова не может выступать как правопреемница.

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Как подчеркивают юристы, исходя из этого неправомерного решения, вдова Аскарова не может претендовать и на выплату компенсации. Напомним, что Азимжан Аскаров был признан Комитетом ООН по правам человека жертвой пыток и поэтому вдова Аскарова вправе требовать возмещения ущерба через суд от государства. Правозащитники намерены обратиться к спецдокладчику комитета.

Ранее Комитет ООН установил, что к правозащитнику Азимжану Аскарову были применены пытки, жестокое, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение. Комитет обязал государство-участника принять необходимые меры по немедленному освобождению Аскарова, аннулированию судимости, включая полное возмещение ущерба. Правозащитник подал иск в суд, где просил указать меры, принятые по решению комитета.

В июне Административный суд прекратил производство по иску Азимжана Аскарова, обосновав его тем, что спор по данному делу не вытекает из административно-правовых (публично-правовых) отношений между правительством и истцом.