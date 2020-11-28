Верховный суд так и не признал вдову Азимжана Аскарова правопреемницей

В Верховном суде состоялся процесс по рассмотрению кассационной жалобы на определение предыдущих инстанций по иску правозащитника Азимжана Аскарова к правительcтву.
Юристы правозащитного движения «Бир дуйно» отметили, что вдова Аскарова Хадича заявила ходатайство признать ее правопреемницей.
Суд попросил Хадичу Аскарову представить справку, вступила ли она в наследство после смерти мужа. Документ истица продемонстрировала. Однако судейская коллегия посчитала, что Аскарова не может выступать как правопреемница.
Как подчеркивают юристы, исходя из этого неправомерного решения, вдова Аскарова не может претендовать и на выплату компенсации. Напомним, что Азимжан Аскаров был признан Комитетом ООН по правам человека жертвой пыток и поэтому вдова Аскарова вправе требовать возмещения ущерба через суд от государства. Правозащитники намерены обратиться к спецдокладчику комитета.