Освобождение Азиза Батукаева. Суд допросил Людмилу Усманову

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по незаконному освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева в отношении экс-генпрокурора Аиды Саляновой.

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В ходе заседания суд допросил экс-заместителя генпрокурора Людмилу Усманову. Допрос проводился в онлайн-формате.

По словам бывшей замгенпрокурора, после освобождения Азиза Батукаева в надзорном органе состоялось совещание с участием главы ГП КР Аиды Саляновой и трех заместителей — Темирбека Бекмамат уулу, Уланбека Халдарова и Людмилы Усмановой. В ходе совещания тогдашний генпрокурор якобы сообщила, что кримавторитета освободили в интересах государства.

Однако сама Аида Салянова отметила, что такого совещания не было, а в материалах имеются показания Бекмамат уулу и Халдарова, где они отрицают, что такое совещание проводилось.

На вопрос прокурора о том, почему решение суда об освобождении Батукаева, вынесенное на основании незаконно выставленного диагноза, своевременно не было обжаловано, свидетель четко не смогла ответить.

«В момент рассмотрения депутатской комиссией этого дела судья вынес два решения, они разнились. Спецпрокуратура направляла письмо в Верховный суд. Последняя инстанция разбиралась с этим вопросом. В частности, рассматривалась ответственность судьи. А в последующем просто было возбуждено уголовное дело, что и требовала депутатская комиссия», — сказала Людмила Усманова.

Обвиняемыми по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева проходят 19 человек. Это врачи и лаборант, поставившие диагноз осужденному, представители ГСИН и другие высокопоставленные чиновники, включая бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева. Дело в отношении 14 обвиняемых было выделено в отдельное производство, поскольку они заключили сделку со следствием. Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам лишения свободы. Дело в отношении Аиды Саляновой выделено в отдельное производство, так как она не стала признавать свою вину.