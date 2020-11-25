Помощник пациента. В Кыргызстане появится универсальная медсестра

До 40 пациентов в день приходится на некоторых медсестер в государственных организациях здравоохранения. Больше всего нехватка среднего медперсонала ощущается в бишкекских центрах семейной медицины. В регионах же, напротив, переизбыток кадров, желающие стоят в очереди на работу. Стационары обеспечены на 97 процентов. Усилить роль медсестры и реформировать образование сестринского дела намерен Минздрав.

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Элзат Жапарова работает медсестрой в Городской клинической больнице (ГКБ) № 1 почти 20 лет. «Пришла сюда сразу после медучилища. Работала операционной медсестрой, потом немного перевязочной, недавно перевелась процедурной медсестрой в хирургическое отделение. Несколько раз хотела уйти из-за маленькой зарплаты, но возвращалась обратно, — рассказывает она. — Вся моя жизнь связана с медициной. Это мое призвание, наверное, в другой сфере себя уже не представляю».

Вместе с коллегами они шутят: в медицине остались профессионалы или дураки. Другие в секторе долго не протянут. Зарплата у медсестер невысокая, социальной поддержки практически нет, благодарность от пациентов звучит реже жалоб и недовольств.

COVID-19 добавил работы

Из-за вспышки нового коронавируса нагрузка на медработников выросла в разы. Весной Элзат Жапарова работала в красной зоне. «Наше отделение рассчитано всего на 40 коек. Но открывали дополнительные кабинеты, ставили кушетки, кто что мог, лишь бы госпитализировать больных. Врачебная обязанность — поставить диагноз и сделать назначение. Большая нагрузка была именно на медсестер. Мы просто физически не успевали», — вспоминает она.

Были смерти. Тяжелых пациентов переводили в реанимацию. Но многие, к сожалению, оттуда не возвращались...

Это была настоящая война, но без оружия и с невидимым врагом. Было очень напряженно. Никогда за свою практику я такого не видела. В глазах людей были страх и жажда жизни. Элзат Жапарова

«Всем пришлось тяжело и морально, и физически. Но мы не опустили руки. Я стала ценить жизнь, больше проводить времени с родными, родителями, чаще им звонить», — отмечает она.

На днях медсестра вновь пойдет в красную зону. «Мы добровольцы. Кто, если не мы, придет на помощь? Тем более в такой сложный момент», — размышляет она.

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Сама Элзат Жапарова не болела коронавирусом. На вопрос, страшно ли за себя, отвечает: «Страшно, когда растет смертность, когда болеют твои родные, когда люди не носят маски и проводят праздники. Вот это страшно, а за себя нет. Больше переживаю за детей и пожилых родителей».

Из-за нехватки врачей во время первой вспышки коронавируса, по словам ведущего специалиста управления Минздрава Гульназ Ажымамбетовой, многие медсестры взяли на себя риск и начали назначать лекарственные средства. «Но такой компетенции у нас нет, — отметила она. — Перед тем, как вы делаете инъекции по листу назначения, обязательно необходимо держать связь с тем врачом, который назначил лечение, чтобы себя обезопасить. Ведь возможна любая реакция, вплоть до анафилактического шока».

Несмотря на тяжелый труд, особенно в реанимационных отделениях, почти 96 процентов специалистов со средним медобразованием — это женщины, лишь оставшиеся 4 процента — мужчины.

При этом 24 процента среднего медперсонала — пред- и пенсионного возраста. Зарплата невысокая. Медсестра, к примеру, с 20-летним стажем и высшей категорией получает всего 10 тысяч сомов. У молодых сотрудников в разы меньше.

Смена приоритетов

Эксперты не первый год призывают делать упор не на лечение больных, а на профилактику заболеваний. И дешевле, и полезнее.

Сестринское образование, по мнению замминистра здравоохранения Мадамина Каратаева, также в основном нацелено на уход за больным, а не на профилактику. «Последние события по поводу коронавируса и неинфекционных патологий говорят о том, что в первую очередь мы должны думать о поднятии общественного здравоохранения», — считает он.

«Нужен другой уровень подготовки и переподготовки, чтобы медсестра была не техническим помощником врача, а работала система «врач — медсестра — пациент». Если мы действительно повысим потенциал медсестер, тогда некоторые функциональные обязанности можно делегировать с врачебного уровня до сестринского», — сказал на онлайн-форуме Мадамин Каратаев.

Повышая авторитет

Большое внимание в Минздраве обещают уделить подготовке и переподготовке кадров. В планах — внедрить прием в медколледжи по результатам Общереспубликанского тестирования, а также увеличить практические занятия для медсестер по типу ординатуры у врачей.

Кроме того, планируется внедрить инновационную модель — «Универсальная медсестра». Пилотный проект запускают в Республиканской клинической инфекционной больнице, Нацгоспитале и ГКБ № 1.

Мы хотим пациентоориентированную медсестру, чтобы она была помощником не врача, а пациента. Гульназ Ажымамбетова

«Задача проекта — пересмотреть функциональные обязанности, перечень услуг, норму нагрузки. Если раньше была процедурная медсестра, перевязочная, палатная, то теперь все объединяем в универсальную медсестру, которая будет выполнять все функции. Модель медсестры с пассивного помощника врача должна уходить в прошлое», — подчеркивает она.

Старшая медсестра Анна Иванова поддерживает внедрение новой модели: «Если в отделении два-три пациента, врач на дежурство ночью не приходит. И чтобы принять в экстренном случае решение, медсестре приходится звонить врачу или бежать в другое отделение. Самостоятельно она не может принять никакого решения. Было бы хорошо, если бы медсестре дали чуть больше прав. Я прошла обучающий онлайн-курс и своими глазами увидела, как в Англии медсестра имеет право предоставить врачу свой анамнез, поставить сестринский диагноз и даже назначить начальное лечение. Наши медсестры тоже справятся».