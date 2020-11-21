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Общество
Сюжет: Конституционная реформа

Один из членов конституционного совещания находится в розыске с 2013 года

Один из членов конституционного совещания председатель Совета адвокатов Билим Райымкулов разыскивается с 2013 года. Об этом в соцсетях сообщила адвокат Арман Кыйгырова.

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Юрист обратилась к генпрокурору страны Курманкулу Зулушеву. «С вами на конституционном совещании Билим Райымкулов (в списке под № 67), местонахождение которого сотрудники Октябрьского РУВД Бишкека не могут установить с 2013-го», — написала она.

В опубликованном постановлении говорится, что в 2013 году возбуждено уголовное дело по мошенничеству с квартирой. Местонахождение одного из фигурантов дела установить не могли, и материалы в отношении него выделили в отдельное производство для дополнительной проверки.

Отметим, что в 2019-м в адвокатуре Кыргызстана разгорелся скандал. Члены АК заявляли, что Билим Райымкулов получил диплом о высшем юридическом образовании, находясь в СИЗО, а его супруга, которая также является членом адвокатуры, не имеет соответствующего образования, но у нее есть лицензия.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/173963/
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