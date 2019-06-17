Скандал в Адвокатуре Кыргызстана. Юристы требуют отставки председателя

В Адвокатуре Кыргызстана разгорелся скандал. Члены организации написали обращение к президенту и генпрокурору, где указали на многочисленные нарушения председателя Билима Раимкулова. Об этом заявила член Совета Адвокатуры, экс-руководитель учебного центра Адвокатуры Арман Кайгырова.

По ее словам, в частности, речь идет о нецелесообразных тратах и о том, что Билим Раимкулов получил диплом о высшем юридическом образовании, находясь в СИЗО, а его супруга, которая также является членом Адвокатуры, не имеет соответствующего образования, но у нее есть лицензия. Кроме того, как заявляют представители совета, Билим Раимкулов скрыл при получении лицензии, что привлекался к уголовной ответственности.

«В отношении Билима Раимкулова возбуждено уголовное дело по двум статьям УК «Мошенничество» и «Подлог». Кроме того, в ЕРПП зарегистрировано мое заявление по статье «Растрата», — пояснила Арман Кайгырова.

Она добавила, что следствие не ведется. Арман Кайгырова отметила, что в отношении супруги Билима Раимкулова, Нурии, также возбуждено уголовное дело по факту наличия фальшивого диплома. Члены совета просят защиты у президента Сооронбая Жээнбекова и генпрокурора Откурбека Джамшитова.