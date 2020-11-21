В Конституции предлагают прописать кыргызский как язык общения других наций

В Бишкеке проходит конституционное совещание. Члены секции «Основы конституционного строя» обсуждают пункт о кыргызском языке в Основном законе.

Академик Национальной академии наук Абдулдажан Акматалиев предложил изменить статью Конституции, где указывается роль кыргызского языка. В частности, по его словам, необходимо прописать, что кыргызский является языком общения национальностей, проживающих в КР.

«Мы говорим, что кыргызский язык является государственным, но продвижений нет. В Конституции мы пишем: гражданин Кыргызстана, но почему кыргызстанцы не знают язык?» — сказал Абдулдажан Акматалиев.

Отметим, что новый проект Конституции уже разработан. И с подписью 80 депутатов Жогорку Кенеша инициирован закон о назначении референдума по внесению изменений в Основной закон. Он вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.