Садыр Жапаров помиловал осужденных. На свободу вышли 230 человек

Подписан указ о помиловании, согласно которому из мест лишения свободы вышли 230 осужденных. Об этом сообщает пресс-служба ГСИН.

Читайте по теме Садыр Жапаров рассказал, кого намерен выпустить из тюрем и колоний

Уточняется, что указ был подписан Садыром Жапаровым, на тот момент исполняющим обязанности президента.

«Сокращены сроки в отношении 38 осужденных. ГСИН в Секретариат по вопросам помилования при президенте направлено более 1 тысячи 800 ходатайств о помиловании», — сообщили в ГСИН.

В ведомстве напомнили, что, согласно требованиям Конституции, акт о помиловании принимается указом президента, направленным в адрес соответствующего осужденного, в отношении которого поступило ходатайство. В случае отклонения ходатайства о помиловании президент выносит официальное решение.

Ходатайства о помиловании лиц, осужденных к лишению свободы, вносятся на рассмотрение президенту при наличии предложений комиссии о применении помилования к осужденным. Если комиссия не находит оснований для внесения предложений о применении помилования, информация об этом представляется президенту, а заявителям сообщается об отклонении ходатайств о помиловании.