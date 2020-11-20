10:35
USD 84.78
EUR 100.26
RUB 1.11
Общество

Садыр Жапаров помиловал осужденных. На свободу вышли 230 человек

Подписан указ о помиловании, согласно которому из мест лишения свободы вышли 230 осужденных. Об этом сообщает пресс-служба ГСИН.

Читайте по теме
Садыр Жапаров рассказал, кого намерен выпустить из тюрем и колоний

Уточняется, что указ был подписан Садыром Жапаровым, на тот момент исполняющим обязанности президента.

«Сокращены сроки в отношении 38 осужденных. ГСИН в Секретариат по вопросам помилования при президенте направлено более 1 тысячи 800 ходатайств о помиловании», — сообщили в ГСИН.

В ведомстве напомнили, что, согласно требованиям Конституции, акт о помиловании принимается указом президента, направленным в адрес соответствующего осужденного, в отношении которого поступило ходатайство. В случае отклонения ходатайства о помиловании президент выносит официальное решение.

Ходатайства о помиловании лиц, осужденных к лишению свободы, вносятся на рассмотрение президенту при наличии предложений комиссии о применении помилования к осужденным. Если комиссия не находит оснований для внесения предложений о применении помилования, информация об этом представляется президенту, а заявителям сообщается об отклонении ходатайств о помиловании.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/173767/
просмотров: 1728
Версия для печати
Материалы по теме
Почему Садыр Жапаров живет в государственной резиденции — ответ пресс-службы
На трассе Бишкек — Ош висит агитационный баннер с фотографией Садыра Жапарова
Садыр Жапаров: Проект новой Конституции написан не в пользу одного человека
Новый проект Конституции. Кыргызстан станет средневековым государством
Это полное разочарование. Реакция соцсетей на поправки в Конституцию
В Госкомиссии по делам религий не хотят работать с назначенцем Садыра Жапарова
Даст бог, все будет. Садыр Жапаров признался, что впервые за 1,5 месяца выспался
Садыр Жапаров сложил полномочия и. о. президента Кыргызстана
Садыр Жапаров и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев обсудили сотрудничество
Выборы президента. Садыр Жапаров сдал документы в ЦИК
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке закрыли 25&nbsp;маршрутных линий. Водители увольняются В Бишкеке закрыли 25 маршрутных линий. Водители увольняются
Митинг у&nbsp;Верховного суда. Перепалка между сторонниками Атамбаева и&nbsp;милицией Митинг у Верховного суда. Перепалка между сторонниками Атамбаева и милицией
Вы&nbsp;готовы скинуться на&nbsp;выплату внешнего долга? Голосование Вы готовы скинуться на выплату внешнего долга? Голосование
В&nbsp;кабинете Сооронбая Жээнбекова нашли запись разговора Атамбаева с&nbsp;его адвокатом В кабинете Сооронбая Жээнбекова нашли запись разговора Атамбаева с его адвокатом
Бизнес
Дело &laquo;Акнета&raquo;. Один обвиняемый сбежал, вторая лежит в&nbsp;психиатрической клинике Дело «Акнета». Один обвиняемый сбежал, вторая лежит в психиатрической клинике
ПРЕМИАЛЬНЫЕ номера&nbsp;О! со&nbsp;СКИДКОЙ до&nbsp;90&nbsp;процентов&nbsp;&mdash; только один день ПРЕМИАЛЬНЫЕ номера О! со СКИДКОЙ до 90 процентов — только один день
Онлайн-кредит без справок и&nbsp;поручителей в&nbsp;приложении &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Онлайн-кредит без справок и поручителей в приложении «Мой О!»
Кыргызский футбольный союз передал Минздраву 10&nbsp;тысяч тест-наборов ПЦР Кыргызский футбольный союз передал Минздраву 10 тысяч тест-наборов ПЦР
20 ноября, пятница
10:34
В Бишкеке врачей БНИЦТО заставляют покупать книги по философии эпоса Манас В Бишкеке врачей БНИЦТО заставляют покупать книги по фи...
10:32
Кыргызстан и Узбекистан хотят создать СЭЗ на приграничной территории
10:32
Новая редакция Конституции. Юрист о подписях и законности депутатских решений
10:28
В Кыргызстане еще 11 медиков заразились коронавирусом
10:27
Выборы президенты. Как кыргызстанцы могут проверить себя в списках избирателей