COVID-19 в Кыргызстане. ГСИН получила вторую партию гуманитарной помощи

ГСИН получила вторую партию гуманитарной помощи в связи с новой вспышкой коронавируса. Об этом сообщили в правозащитном движении «Бир дуйно Кыргызстан».

Организация передала средства индивидуальной защиты, которые направят в исправительные учреждения № 2, 3, 14, 19, 47 и СИЗО-1.

«СИЗ включают в себя комбинезоны, респираторы, санитайзеры, защитные экраны для лица и очки, трехслойные маски, бахилы, латексные перчатки, дезинфицирующие средства и стиральные порошки на сумму почти $2 тысячи», — отметили правозащитники.

Перечень необходимых средств был составлен по итогам превентивных посещений с 26 сентября по 23 октября этого года совместно с Наццентром по предупреждению пыток и институтом омбудсмена.

Первая партия помощи была передана в октябре нескольким психиатрическим больницам и детским домам в Чуйской области. Общая стоимость первой партии гуманитарной помощи составила около $4 тысяч.