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Общество

Закрытым учреждениям и детским домам передали СИЗ и дезинфицирующие средства

Закрытым учреждениям и детским домам передали СИЗ и средства для дезинфекции в связи с COVID-19. Об этом сообщили в правозащитном движении «Бир дуйно — Кыргызстан».

По его данным, в ходе совместных посещений сотрудников Национального центра по предупреждению пыток и аппарата омбудсмена персонал, подопечные, а также осужденные сообщили о необходимости обеспечения их необходимыми средствами индивидуальной защиты, медицинской помощью и условиями содержания в преддверии второй волны коронавируса.

Так «Бир дуйно — Кыргызстан» выявил перечень необходимых средств для профилактики и защиты от коронавируса. В результате приобретены товары более чем на $3,8 тысячи.

В перечень вошли комбинезоны, респираторы FFFP3, респираторы KN95, санитайзеры, защитные экраны для лица, защитные очки, маски трехслойные, бахилы, перчатки латексные, дезинфицирующие средства без хлора, хлорная известь, мыло антисептическое, стиральные порошки, полотенца.

Уточняется, что первая партия СИЗ и дизсредств передана Краснореченскому, Дмитриевскому, Беловодскому школам-интернатам, Военно-Антоновскому детскому дому, Токмакскому психоневрологическому и Токмакскому мужскому психоневрологическому учреждению.

«Кроме того, мы готовы передать гуманитарную помощь в исправительные колонии ГСИН: № 3, 19, 14, 2, СИЗО-1, № 47», — сообщили в «Бир дуйно-Кыргызстан».

Оказание помощи осуществляется в рамках проекта «Защита прав и предотвращение последствий COVID-19 в детдомах, психиатрических, закрытых учреждениях» при поддержке Программы малых грантов Демократической комиссии посольства США. Данная поддержка будет оказываться ежеквартально до 30 мая 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/171909/
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