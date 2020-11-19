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Общество

В Кыргызстане определят лучшего школьного повара

Завтра школьные повара поборются за звание «Лучший школьный повар — 2020». Об этом сообщили в Министерстве образования.

По его данным, Минобрнауки совместно с ООН и Институтом отраслевого питания организовали конкурс для кулинаров со всего Кыргызстана.

«При соблюдении всех мер безопасности кулинары смогут проявить свои способности и побороться за звание лучшего школьного повара Кыргызстана. Конкурс начался в ноябре прошлого года и проводился в несколько этапов. Подобные соревнования — это возможность отметить работу школьных поваров, которые неустанно работают, чтобы накормить детей в школах. Дать им возможность проявить себя, показать свои навыки в разработке, приготовлении и подаче школьных блюд», — сообщили в Минобрнауки.

Отмечается, что конкурс поваров является важной частью Национальной программы оптимизации школьного питания, которая в настоящее время обеспечивает питательными горячими обедами около 200 тысяч учеников начальной школы в более чем 700 школах по всей стране.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/173711/
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